Se instala Medvedev en los Octavos de US Open

El ruso Daniil Medvedev avanzó a los Octavos de Final del Abierto de Estados Unidos después de vencer por 6-3, 6-3 y 6-2 al estadounidense Jeffrey John Wolf.

El finalista de la pasada edición selló una buena actuación con un servicio potente y una volea en el punto de partido.

"Me he recuperado poco a poco porque estuve 6 meses sin jugar tenis, me sentí bien tras ganar el primer set. Hice lo mejor que pude hoy", dijo el Medvedev, quinto del ranking mundial.

El joven tenista de 24 años lleva 10 partidos ganados en el US Open y es considerado uno de los favoritos para llegar a la Final como lo hizo en la pasada edición ante Rafa Nadal.