Se inspira Mon Laferte en Juan Gabriel para nuevo tema musical

México.- El cantautor mexicano Juan Gabriel es para Mon Laferte una de sus máximas influencias musicales, a quien hace un homenaje en el tema “Antes de ti”, su nuevo sencillo que además marca su debut como directora del videoclip.



En el nuevo corte la cantante chilena realiza un coro que, asegura, es similar a los que hacía el “Divo de Juárez” en sus canciones, por ello lo tomó como referencia, aunado a confesar que tiene similitudes con él.

“A Juan Gabriel lo amo, siempre está presente. De hecho “De mi enamórate” lo tiene; es una exageración y a mí me encanta la exageración, es una de mis partes me parece más poético hacer un drama.

Podría ser sencillo decir “antes estaba triste y ahora estoy súper bien” con un ritmo más alegre, pero para mí es mejor hacerlo de manera dramática y hacer de todo como una película”, expresó la cantante en conferencia de prensa.

“Antes de ti” es su nuevo sencillo del que dijo forma parte de “La trenza” su más reciente álbum de estudio, aunque no está incluido. Además preámbulo para lanzar su nuevo material discográfico.

“El sentimiento que yo tenía cuando escribí esta canción es melancolía, no es triste, tampoco es una canción feliz, queda abierto a pensar si se está o no en una relación. La escribí porque así me sentía y uno está en la sensación como de encontrarse”, expresó.

En cuanto a su debut como directora, indicó que le surgió la idea después de haber visto el filme “Lady Snowblood”, dirigida por Toshiya Fujita, por ello este material audiovisual muestra a una especie de geisha que camina por la nieve.

“Fueron momentos duros, es la primera vez que dirijo un video por cuestiones muy técnicas, a pesar de la experiencia. A mí me gusta el cine y siempre pregunto cómo hacer las cosas y después de ver la película surgió la canción, el cine me alimentó para hacer la canción”, mencionó.

En estos momentos Laferte disfruta de las mieles del éxito, pues prevé presentarse en Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Además se embarcará en una gira estadunidense al lado del cantante colombiano Juanes.

“Trabajar con Juanes ha sido increíble, le he aprendido mucho, vamos a estar un mes de gira y seguro vamos a inventar canciones, nos vamos a conocer más y de su forma de trabajar y nos vamos a ir de fiesta, supongo, yo quiero aprender de su equipo y de su mundo”, expresó.

Consciente de lo difícil que fue forjar su carrera hace 10 años y que en aquel entonces se sintió agradecida con quienes le tendieron la mano, la chilena indicó que está abierta a apoyar ahora a sus compatriotas que también buscan abrirse camino en la escena musical.

“Me llegan varios proyectos chilenos porque la escena allá es difícil, es muy complicado hacer carrera y hay muchos buenos proyectos, también aquí en México, siento que es como un volcán a punto de estallar, pero además de ayudar a los músicos, también es un bien para el público, que pueda escuchar otros colores musicales”, refirió.

