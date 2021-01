Se inscriben... de madrugada

A fin de alcanzar un lugar en la convocatoria de becas municipales, algunas familias optan por llevar su registro de madrugada, conforme al día designado y por ello, para las 9:00 o 10:00 horas ya no hay lugares.

De acuerdo con Eduardo Bladinieres Cámara este fenómeno se ha detectó desde el pasado 7 de enero cuando las inscripciones fueron abiertas a quienes cursan alguna actividad artística o deportiva.

Por ello, antes de poder definir si se abrirán nuevos lugares para los que están fuera, se deberá esperar, al menos hasta que concluya la convocatoria (22 de enero).

"Lo que pasa es que hay muchas personas que se inscriben desde las 00:00 horas que es cuando se habilita la plataforma, entonces ya para las 9 o 10 de la mañana cuando quieren entrar les dice que ya no hay lugares, pero no es por ningún error o falla, es porque acceden más tarde, cuando no hay capacidad", precisó.

En la convocatoria de becas municipales se hace mención a que existe un limite de solicitudes por nivel académico, y aunque no reveló cuantas están permitidas en un día, insistió en que los problemas que han enfrentado las familias para registrarse, no se atribuyen a fallas o errores de la plataforma, sino a su acceso tardío.

Por lo que agregó: "Las inscripciones van funcionando bien, no hay ninguna falla, todo va en orden, ahorita no podemos revelar cuántas solicitudes se han aceptado ni cuántas son el limite".

En este año, la convocatoria de becas municipales cuenta con un presupuesto superior a los 150 millones de pesos, y de acuerdo al calendario este 16 de enero deberán acceder los estudiantes de primer grado de secundaria, el 17 los de segundo, el 18 los de tercero, mientras que el 19 y 20 los de nivel medio superior.

Para concluir las inscripciones los alumnos de nivel superior quienes deben acceder entre el 21 y 22 de enero.