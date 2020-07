Se iniciará con miedo

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, aseguró que la Liga MX y los clubes quieren iniciar el Guardianes 2020 por un tema económico sin prestar mucha atención a la salud, en medio de la aparición de casos Covid-19 en los equipos cuando está por iniciar el torneo.

"Está claro que el que se empiece este fin de semana el torneo es por un tema económico, la salud no está siendo tomada muy en cuenta porque si vamos a ver la cantidad de contagios a nivel nacional y la cantidad de decesos que hay, sería imposible que pudiera empezar, no solo el futbol, sino cualquier evento que genere que haya mucha gente", explicó Siboldi en video llamada a pregunta expresa de CANCHA.

"No sería lo adecuado, pero entiendo que la maquinaria de la economía tiene que empezar a funcionar y tiene que empezar a reactivarse, no solo en el futbol, sino en todos los aspectos y entendemos las circunstancias; si hacemos los cuidados y respetamos todo, somos disciplinados, se puede minimizar esa parte (contagios)".

Siboldi aceptó que el miedo al contagio se da más por la gente que rodea al protagonista del balompié, no tanto por ellos.

"El temor no pasa por nosotros porque gracias a Dios estamos saludables, dentro de toda la gente que está en el deporte está saludable, la preocupación es la familia, que tienen adultos mayores, ese es el temor, que no nos queremos contagiar por el tema que no queremos transmitírselo a alguien que no está bien", apuntó.