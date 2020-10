Se incendian pastizales

Río Bravo, Tam.- Los vientos del norte, se han llevado la humedad que prevalecía en parajes baldíos, maleza de lotes yermos y pastizales, situación que se agrava con la llegada de "masa de aire frío" sin lluvias, traduciéndose en el resurgir de incendios de malezas.

El más reciente se presentó en brecha 109 con 20, al sur-poniente de la ciudad, en donde decenas de hectáreas ardieron, luego de que se suscitara un incendio en paraje baldío.

Luis Madrigal Domínguez, titular de Protección Civil y Bomberos, informó que se combatió el fuego por varias horas, teniendo que movilizar tres unidades de Bomberos y una pipa de Servicios Primarios con capacidad de 20 mil litros.

Tras una jornada de intenso combate al fuego, en donde se tuvieron que usa palas para abrir brecha y cortar el paso al fuego, finalmente se suprimió la conflagración, no sin que el funcionario exhortara a las comunidades y a residentes de la cabecera municipal y la villa, a no hacer quemas, pues los pastos y malezas, son muy susceptibles, no obstante las fuertes lluvias de agosto y septiembre.

Vientos del norte convirtieron malezas y pastos en potencial amenaza de incendio.

Tres unidades y una pipa de 20 mil litros, tuvieron que ser movilizados para neutralizar el yermo en llamas.