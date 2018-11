Se incendia ducto de en Jalisco

Un ducto de Pemex se incendió en Tlajomulco, Jalisco, y afectó al menos a siete vehículos, que se presume se utilizaban para la ordeña clandestina de combustible.

Fue alrededor de las 12:50 horas de hoy que empezó a verse una columna de humo negro que provenía de unas parcelas que se encuentran cerca de Avenida Jesús Michel González, a la altura del Fraccionamiento Los Encinos.

La columna provocó alarma en redes sociales, pues se percibía al menos desde el Periférico Sur.

Bomberos de Tlajomulco con apoyo de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y personal de Cruz Roja acudieron al auxilio.

Los rescatistas encontraron 7 vehículos en llamas, un camión Kodia con una estructura para almacenar de 8 mil a 10 mil litros de combustible, tres camiones de tres toneladas, un camión de caja seca con dos contenedores y dos camionetas tipo Van.

Los rescatistas sofocaron las llamas en los vehículos, pero sigue en llamas el ducto de Pemex.

Las autoridades ya cerraron las válvulas del ducto Salamanca Guadalajara en el tramo que comprende desde El Mirador hasta Santa Anita.

"Lo único que estamos esperando es que disminuya un poquito más la presión del gasoducto para poder continuar con las labores de extinción del incendio", indicó Luis Rodrigo Arellano Estrada, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.

Los Fraccionamientos más cercanos como Los Encinos, Las Moras y Villas Terranova se encuentran alrededor de un kilómetro de distancia de donde fue el incendio, por lo que no fue necesario evacuar.

"Llamamos a la ciudadanía para que mantenga la calma, no se alarme y no genere pánico, el incendio está siendo controlado, se encuentra confinado, no hay necesidad de desalojar su casa", explicó Arellano Estrada.