Se incendia bodega de adhesivos en Monterrey

Monterrey, México.

El siniestro, que inició con varias explosiones en algunos tanques que almacenaban el químico base para elaborar resistol, se reportó poco después de la una de la madrugada.



Al menos 8 unidades de Bomberos de Nuevo León y Guadalupe, y varias de Protección Civil fueron enviadas a la bodega, ubicada en Juventino Rosas 2129, en la Colonia Buenos Aires.



Aunque la autoridad de Protección Civil no confirmó la versión, algunos vecinos mencionaron que la razón social de la empresa es Pega King, dedicada a la fabricación de adhesivos y recubrimientos.



Debido al material flamable, el fuego se expandió de inmediato por toda la bodega, donde por fortuna no había personas trabajando, por lo cual no se reportaron lesionados.



En el sitio, los rescatistas mencionaron que evacuaron a por lo menos 15 familias que habitan en los alrededores de la bodega, además de que un bombero fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja debido a la inhalación de humo.



Debido al siniestro y a que los tanques de plástico se derretían con las llamas, miles de litros del químico base para fabricar el resistol se derramaron por varias calles del sector.



El químico fue invadiendo la calle José Eleuterio González y pasó por Chapultepec, obligando a que los agentes de Tránsito cerraran al tráfico los carriles de esa avenida.



Para poder controlar el derrame, los rescatistas estaban en espera de un camión con tierra y una máquina que realizara las maniobras para evitar que el químico siguiera corriendo por las calles.



Hasta esta mañana, los bomberos aún seguían trabajando para controlar el fuego en la fábrica.