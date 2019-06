Se impacta helicóptero contra edificio en centro de Manhattan

NUEVA YORK.

Un helicóptero se ha estrellado contra lo alto de un edificio en Manhattan pasadas las dos del mediodía hora local. Según The New York Times, en el aparato viajaba solo el piloto, que ha muerto cuando trataba de realizar un aterrizaje de emergencia en la azotea de uno de los edificios en el centro de Manhattan, donde llovía en el momento del impacto. La aeronave se incendió tras el choque, pero el fuego ya ha sido extinguido. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que no hay indicación de que se trate de una acción terrorista.

El Departamento de Bomberos de Nueva York ha respondido al accidente en el edificio, de 55 plantas, que está situado en el 787 de la Séptima Avenida, entre las calles 51 y 52, en pleno centro de Manhattan. El rascacielos, llamado AXA Equitable Center, está ocupado principalmente por firmas financieras. El incidente tuvo lugar a primera hora de la tarde. Al principio se habló de la posibilidad de que fuera una pequeña avioneta. Después se especuló con la posibilidad de que se tratara de un problema mecánico.

La zona de Midtown donde se produjo el siniestro es muy densa de edificios. Está situada al norte de Times Square. El mal tiempo complicó las labores de emergencia y las calles del entorno del edificio fueron cortadas al trafico

#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash onto building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported.