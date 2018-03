Se ilusiona Puente con la renovación

Rafael Puente del Río sólo tiene ojos para los Lobos BUAP, conjunto que le dio la oportunidad de dirigir por primera vez en el futbol profesional. El timonel dijo que con los ojos cerrados continuaría al frente de los universitarios para la próxima temporada, si la decisión estuviera en sus manos.

“Es algo que sin duda me ilusiona (seguir al frente), ya que le profeso un gran cariño a esta institución que por primera vez me abrió las puertas para dirigir”, expresó. No obstante, Puente del Río señaló que su continuidad se definirá cuando el equipo logre amarrar la permanencia en la Primera División.