Se heredó partido de la delincuencia organizada: AMLO

Tlaltenango, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el acuerdo por la democracia que propuso debe suscribirse y hacerlo realidad para que no se use el presupuesto público en campañas ni tampoco el dinero del "partido de la delincuencia organizada" que se heredó.



El compromiso, dijo el Mandatario de gira en este municipio para la evaluación de programas del Bienestar, es que no se use presupuesto ni local ni federal para favorecer a candidatos o partidos y se denuncie a quien use esos recursos o el dinero de la "delincuencia de cuello blanco", que también existe.