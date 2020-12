¡Se hacen ´ojitos´!

Ciudad de México.

La MLS reaccionó al guiño que hizo Lionel Messi sobre jugar en dicha liga en algún momento de su carrera.

"Por aquí siempre serás bienvenido Leo", fue lo que publicó en Twitter la cuenta en español de la Major League Soccer.

El post fue acompañado por una foto y frase de la "Pulga", en la que deja claro que ve viable jugar en la MLS en algún momento.

"Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de jugar esa liga y vivir allí, pero no es por ahora.

"Después, si pasa o no, no lo sé. Por eso dije que me gustaría venir (regresar) a vivir a Barcelona", dijo el argentino.

La MLS se ha caracterizado por llevar a sus filas a jugadores de élite que viven sus últimos meses en el futbol.

Messi cuenta con 33 años y su relación con el Barcelona puede terminar este 2021, lo que le deja abierta la posibilidad de arribar a América.