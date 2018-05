Se hacen amigos en set

Ciudad de México

Grabar una serie o película obliga a los actores a pasar gran parte de sus días juntos. Desde las lecturas de guión, ensayos y hasta el momento de filmar, el equipo de producción se vuelve inseparable. Pero cuando se apagan las cámaras, por lo normal cada quien se va por su lado. Sin embargo, también pueden surgir amistades tan fuertes que se trasladan de la ficción a la realidad.

Por ello te presentamos las 10 hermosas amistades que nacieron en medio de las grabaciones:

1) Snoop Dogg y Martha Stewart. No podemos imaginarnos una pareja más dispareja, pero estos dos comparten el amor por la cocina. Esta insospechada relación comenzó cuando el rapero fue un invitado en el programa de Stewart en 2008. La química entre ellos fue tan buena que la cadena VH1 decidió darles su propio programa, "Martha and Snoop´s Potluck Dinner Party", en el cuál preparan deliciosos platillos con la ayuda de otras celebridades.

"Cuando nos unimos es una combinación natural de amor, paz y armonía", declaró el rapero.

2) George Clooney y Brad Pitt. Aunque estos dos actores no coinciden mucho debido a sus apretadas agendas, los dos se han mantenido en contacto desde que se conocieron en la filmación de "Ocean´s 11" (La gran estafa), en 2011. Además de compartir su talento, estos dos famosos también tienen un sentido del humor muy particular y son conocidos por jugarse bromas pesadas de vez en cuando. Ambos se visitan cada vez que tienen oportunidad y disfrutan andar juntos en motocicleta.

3) Angela Kinsey y Jenna Fischer. Aunque Jenna y Angela eran peores enemigas en la serie de televisión "The Office" fuera de cámara ambas son inseparables. Juntas realizan actividades cotidianas como ir de caminata y pintar, un pasatiempo que comparten. Lo más importante de todo es el apoyo incondicional que se dan y el amor entre ellas es evidente en las entrevistas detrás de cámaras.

4) Isaac Hempstead-Wright y Kristian Nairn. La edad no es un obstáculo para formar una amistad. Así lo demuestran los actores Issac y Kristain, quienes quedaron devastados cuando el personaje de Hodor salió del programa "Game of Thrones" (Juego de tronos). Hempstead-Wright dijo en una entrevista que extrañaba al gigantesco actor, con quien había compartido buena parte de su infancia.

5) Alexis Bledel, America Ferrera, Blake Lively y Amber Tamblyn. Una de las mejores cintas sobre la importancia de tener buenas amigas es "The Sisterhood of the Traveling Pants" (Un verano en pantalones). Por supuesto, todo el elenco es el mejor ejemplo de este concepto y se han mantenido juntas en las buenas y en las malas. Aunque pasaron de ser adolescentes a mujeres adultas, siempre se han apoyado mutuamente, como cuando se reunieron para celebrar el embarazo de America Ferrera.

6) Jeffrey Dean Morgan y Norman Reedus. Cuando Jeffrey se unió al elenco de la serie "The Walking Dead" en la sexta temporada, a muchos les preocupaba la química que tendría con el resto de los actores, pero el villano se adaptó de inmediato. A diferencia de su personaje, Negan, Dean Morgan es bastante relajado y encontró a su pareja perfecta en el actor Norman Reedus, quien interpreta a Daryl y es famoso por jugar bromas pesadas a todos sus colegas. No podemos esperar a ver que travesuras traman estos juntos.

7) Jennifer Aniston y Courney Cox. Al protagonizar una serie llamada "Friends", nos queda claro que era importante que los actores se llevaran bien para transmitir auténticamente sus personajes. Estas dos mujeres se han apoyado durante los momentos más difíciles y también han estado presentes en las mejores etapas de la vida de cada una. Por ejemplo, Cox fue la dama de honor de Aniston en 2015, cuando se casó con Justin Theroux, pero la actriz de "Cougar Town" también estuvo en el cumpleaños de su amiga luego del tormentoso divorcio de la pareja, dos años después.

8) Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Aquí la química es tan evidente que no entendemos cómo es que estos actores no son pareja. La amistad comenzó en 1997, cuando los entonces jóvenes estelarizaron la película "Titanic". Su vínculo cercano continúo creciendo a lo largo de la década siguiente y se les ha visto vacacionar juntos. El amor y admiración que sienten por el otro es evidente en las premiaciones, donde no pierden la oportunidad para agradecer el apoyo que se han dado. Esta talentosa pareja se unió por segunda vez en la pantalla en "Revolutionary road" (Sólo un sueño), en 2008.

9) Jimmy Fallon y Justin Timberlake.La explosiva amistad entre estos dos es evidente cuando protagonizan sketches juntos, los cuales normalmente acaban con ataques de risa. A inicio de los 2000, ambos coincidieron tras bambalinas de los premios MTV, pero su vínculo se hizo aún más fuerte cuando Timberlake apareció como conductor en el show "Saturday Night Live". Desde ese momento, Jimmy invita constantemente al cantante a su programa, donde ambos se divierten con extraños personajes.

10) Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens. Esta es la prueba de que la amistad sólo se hace más fuerte con los años. Cuando las jóvenes se conocieron en 2006 sus personajes eran rivales en el amor, pero la realidad no podía ser más distinta. Tisdale y Hudgens convivían casi a diario y pasaban mucho tiempo bromeando juntas en las habitaciones de hoteles donde se quedaban durante los tours. A lo largo de los siguientes años, estas chicas han fortalecido su relación y hoy son inseparables.

