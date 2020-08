Se hace la ´vístima

Martha Julia se anda haciendo la víctima.Así lo considera su ex pareja Salvador Ibarra, quien asegura que sigue dando la pensión para su hija Isabella, a pesar de que sus ingresos no son los mismos debido a la contingencia sanitaria, pues no ha tenido mucho trabajo.

"Yo no voy a faltar a la responsabilidad, porque a mi nadie me obliga a cumplir con mi hija, también tiene que entender que ni ella, ni yo, ni ninguna persona que nos dedicamos a esto estamos generando lo que se generaba", enfatizó el actor.

Y es que la actriz declaró recientemente que estaba atravesando por una crisis económica por falta de trabajo y que, por si fuera poco, no estaba recibiendo el dinero para su retoño.