Se hace escuchar en la ONU

"¿Cómo inventar de nuevo lo que son los valores, la educación, el trabajo, el amor, el ser mujer, el ser hombre, el ser sociedad, el respeto, la justicia?". Cecilia Suárez, actriz.

Ciudad de México

La actriz Cecilia Suárez hizo una reflexión sobre la violencia que sufren millones de mujeres y que es uno de los problemas más graves dentro de nuestro país.

"Es una problemática mundial y que México está en un lugar poco honroso con respecto a las cifras que la ONU maneja. Hay una carga de tristeza, son cosas que no tendrían que pasar, no es normal, ante la realidad lo que nos queda es trabajar para cambiarla", dijo ante el estrado de la Organización de las Naciones Unidas.

HARTA DE LA VIOLENCIA EN EL PAÍS

En su discurso, la intérprete se declaró harta de la situación violenta que prevalece en México. Sin embargo, también señaló que es un tema en donde los hombres deben crear conciencia sobre lo que está sucediendo y espera que el nuevo gobierno ponga manos a la obra.

"Las mujeres tienen que ser escuchadas, ellas no son cifras, no son números, son personas que ya no están. Cuando lo llevamos ahí es cuando llevamos la dimensión del problema. Que también sea un mensaje para los hombres, en donde les digan: no puedes hacer esto, no es normal", explica en entrevista.

Suárez reconoce que en la industria del cine mexicano hay violencia y discriminación hacia las mujeres.

"Nuestra industria refleja en muchos sentidos los estereotipos, que tendrían ya que desparecer. Es una responsabilidad que hagamos desaparecer esos estereotipos, también a ellos como hombres, contarnos desde otro lugar, reflejarnos de otra forma".

LAMENTA RETROCESO EN HISTORIAS DE LA PANTALLA

Suárez considera que no ha habido un cambio en las historias que se presentan en la pantalla chica o grande.

"No son suficientes los cambios cuando ves la cantidad de guiones que llegan hablando de una forma sobre las mujeres o sobre un cierto ángulo. Eso es una cosa, pero ya dentro de los sets uno observa cosas, eres testigo de ciertas cosas que deben cambiar".

El señalamiento también va para las instituciones gubernamentales, las cuales dice, son responsables de la producción fílmica.

"En la repartición de estímulos para el cine mexicano se puede ver más discriminación. Es una conversación que ya se tuvo con IMCINE. El EFICINE (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional) se ha repartido a hombres, 94% ha sido para ellos. Lo único que falta decir es que este estímulo es para hombres".