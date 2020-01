Se hace atrevido tatuaje

CIUDAD DE MÉXICO.

A estas alturas para nadie es un secreto que el nuevo álbum de Selena Gomez, Rare, es una carta de despedida a la relación tóxica que tuvo con el cantante Justin Bieber.

Temas como ´Lose You To Love Me´, ´Look At Her Now´ y ´Cut You Off´, son claras denuncias que la cantante plasmó en su disco como una forma de sanar todas las heridas e infidelidades del canadiense cuando aún eran novios.

Selena Gomez, ha dicho en varias entrevistas que ya dio carpetazo a ese tema, pues se siente más feliz que nunca, las letras de sus canciones siguen causando controversia.

El último de estos temas fue Rare, en donde la cantante da a entender lo muy arrepentida que está por haber puesto en un pedestal a un pedazo de basura como Justin: "Cómo pude confundir el amor con esa mierd*", dice una parte del estribillo de esta canción.

Ahora, la cantante, nuevamente generó controversia tras hacerse un pequeño tatuaje, simbólico, con el que podría estar diciéndole adiós para siempre a Justin Bieber.

El pequeño tatuaje, de Selena, podría ser, también, un recordatorio de lo inspirador que puede llegar a ser el dolor si sabemos darle un uso creativo, justo como ella hizo al canalizar toda esa mala energía en su disco Rare.