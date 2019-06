Se gradúa hija de Sanz y Michell

Ciudad de México

Manuela, hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, está llenado de orgullo a sus famosos padres y es que este fin de semana se graduó del bachillerato.

La joven, quien está a punto de cumplir la mayoría de edad, se vistió de toga y birrete para la ceremonia de los diplomas y su orgullosa madre y modelo no dejó pasar la celebración y subió algunas fotos donde se le ve a lado de su hija, con la abuela y por supuesto con toda la familia, incluyendo al excapitán y defensa de la Selección Mexicana y del Barcelona, Rafael Márquez, esposo de Michel.

"Qué orgullo de #MiPrincesa graduada!!!! Eres demasiado hermosa amor mío!!! #Manuela me emocioné tanto verte ahí con tu toga tan feliz y madura! #TeAmo#Felicidades todos estamos orgullosos de ti!", escribió la modelo.

Y a pesar de que el cantautor de "Corazón Partío" y "Amiga Mía" no pudo asistir a la ceremonia porque se encuentra en plena gira de su más reciente material musical titulado "#Eldisco", al menos en el sitio de Michel musicalizó un pequeño video con "Y sólo se me ocurre amarte" para que no se le olvide a su hija que también es importante para su padre.