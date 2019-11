Se ganó su lugar

Sumar minutos ha sido difícil para todos en un plantel tan competitivo como el del Atlético Reynosa, pero el esfuerzo, la dedicación y la constancia de Mauricio López le han permitido eso y más. Contra Mineros de Fresnillo arrancó como titular y marcó su primer gol, premios justos para todo el esfuerzo que ha realizado este mediocampista oriundo de Monterrey.

"El equipo que armaron es muy bueno, hay mucha competencia pero eso es bueno porque hace que el equipo vaya mejor y que cada jornada puedas pelear por el lugar, eso nos hace mejorar a todos", afirmó muy consiente de que Gastón Obledo ha puesto la vara alta para jugar.

"Yo siempre estoy trabajando para mejorar, obviamente primero pensando en ayudar al equipo, pero al principio cuando no veía minutos pues yo supe esperar esa oportunidad, se me dio y poco a poco pude ir sumando más minutos hasta que me tocó poder iniciar", expresó con emoción.

Mauricio suma 213 minutos en este torneo, resta una jornada para terminar la primera vuelta y su objetivo es defender el puesto.

El partido de la jornada anterior será inolvidable pues le permitió estrenarse con la camiseta de Reynosa, además la dedicatoria va para su otro equipo, ese que lo ha acompañado desde que comenzó a patear el balón.

"Muy contento, prácticamente el equipo hizo todo y yo llegué a empujarla, estoy feliz de haber podido acabar esa jugada de la mejor manera y de brindar un buen partido. Todos los goles siempre van dedicados a mi familia que siempre me han estado apoyando", dijo.

Antes de llegar como refuerzo al Atlético, López estuvo dos torneos en el Ascenso MX con los Dorados de Culiacán en donde fue dirigido nada más y nada menos que por Diego Armando Maradona. Puede jugar como extremo, volante o incluso lateral (izquierdo).

"La verdad no hay tanta diferencia entre Ascenso y esta liga, al menos en este equipo (Reynosa) no se siente diferencia, llegar a ser campeones con este equipo no debe de ser un sueño sino una realidad, este equipo está armado para eso", afirmó.

El futbolista aseguró que el conjunto fronterizo buscará la cima del Grupo 1 el próximo viernes cuando visiten a los Murciélagos FC.

"Siempre vamos por todos los puntos posibles, si se puede pues los cuatro, esperamos que se den los resultados y cerrar en el primer lugar, queremos ir a ese torneo internacional", finalizó.