Se gana la vida lustrando calzado

Zeferino Veloz Rodríguez de 45 años de edad, residente de la colonia Independencia, desde muy pequeño tuvo que trabajar para ayudar en los gastos de la casa y se acercó a un amigo que era lustrador de zapatos y le enseñó el oficio del aseo de calzado, el cual realiza desde hace ya 28 años en la plaza licenciado Benito Juárez. Recuerda que su amigo le dio la oportunidad de ser su ayudante para que aprendiera de este bonito oficio, con el cual le ha dado ropa, calzado y alimento a su familia.

A los 20 años se enamora de una joven llamada Gabriela Castillo Cervantes con quien procreó 4 hijos, Alan David, Daniel, Oscar Isaí y Carlos Adrián Veloz Castillo, quienes son a quien más quiere en la vida y dice que se siente orgulloso de ellos, porque son buenos hijos que a pesar de las situaciones difíciles han sabido salir adelante y de la mejor manera.

En el año del 2014, Zeferino mira enferma a su esposa gaby, la lleva al Seguro Popular donde le dicen que no tiene nada, pero ella se sigue sintiendo mal, fue tanta la desesperación de zefe, como le dicen los amigos de cariño, que la llevó con otros médicos, el diagnóstico no fue nada alentador, su esposa tenía cáncer de mama, se hizo todo lo posible para ayudarla, Zeferino agotó hasta sus últimos recursos, pero ya no se podía hacer nada, la enfermedad estaba muy avanzada, Gabriela fallece dejando a su esposo y sus 4 hijos, quienes la recuerdan con mucho amor y cariño.

Veloz Rodríguez se deprimió tanto que no fue a trabajar por varias semanas, se encerró en su cuarto, vivía acostado en su cama, deprimido, llorando la muerte de gaby, no sabía que hacer, no estaba preparado para eso, la amaba tanto, entonces clamó a Dios y le pidió ayuda para seguir adelante, un buen día aparece de nuevo en la plaza licenciado Benito Juárez y siguió boleando calzado, pues dice que la vida sigue.

Cuidar a sus 4 hijos para zefe, fue algo muy difícil, pero dice que en todo tiempo y en cada situación ha visto la mano de Dios interviniendo a su favor, es un hombre de fe. Ahora se ha dado una nueva oportunidad de amar a una pareja, conoció a Esmeralda Vázquez Cortés, de la cual se enamoró, con la quien decidió hacer una vida y hace 5 meses se casaron y viven muy felices.

Don Zeferino sigue boleando zapatos en la misma plaza, lo hace con alegría y pasión:

"Dios es quien nos da la fuerza para seguir adelante, sin él no somos nada, pero el sin nosotros sigue siendo Dios y le doy gracias a él, porque hasta aquí nos ha ayudado", exclamó con orgullo.