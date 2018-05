¡SE GANA EL CINTURÓN!

Regularmente los atletas de Reynosa siempre dan de que hablar por su buen desempeño en las distintas disciplinas que compiten y en esta ocasión fue el turno de Luis Alexis Ríos Hernández, que recientemente se convirtió en el primer tamaulipeco en coronarse campeón juvenil del WBC Muay Thai.

Ríos Hernández, mejor conocido como "Mini Buakaw", junto a su entrenador Jorge Rodríguez Quintero festejaron en grande el triunfo por decisión ante el saltillense Axel Martínez "Flash", en pelea pactada a cinco round en peso Súper Gallo, desarrollándose en Monterrey, Nuevo León.

El reynosense, que entrena intensamente en el gimnasio Team Warrior que se ha convertido en la casa de los campeones de esta disciplina, mantiene su paso invicto al ganar las cuatro peleas que ha encarado sobre el cuadrilátero con apenas 17 años.

Para este último enfrentamiento, en el que se aplicó a fondo a su entrenamiento por espacio de tres meses, estudio cada movimiento de Martínez para descargar fuertemente efectivos golpes en los que utilizo más las combinaciones de cruzados y dentro de su estrategia fue cortar la distancia para tener mayor oportunidad en conectar.

"Me enfoque más en el boxeo porque al patearlo el agarraba mis patadas y trataba de barrerme y me aplique en estarlo boxeando con rectos, ganchos al cuerpo, a la cara, estarlo trabajando cortándole la distancia porque al momento que lo hacía él se hacía para atrás", comento mientras sostenía su primer cinturón que lo acredita monarca.

Cada vez que "Mini Buakaw" iba a la esquina su entrenador Jorge Rodríguez le inyectaba dosis de motivación con la frase "Soy el mejor, soy el numero uno y no hay nadie mejor que yo", lo cual lo impulso para ir en busca del triunfo.

"Sigo sin creérmela porque desde que comencé a pelear fue como un sueño pelear por un título y ver ahora que ya lo gané me emociona al ser campeón y no me la creo, no tengo palabras para describir esto", explicó emocionado.

El objetivo de Ríos Hernández es bastante claro y es tener un cinturón internacional, pero por el momento se va seguir enfocando en el Muay Thai para ser cada vez mejor en cada uno de los futuros combates que encare.