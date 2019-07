Se fotografían juntos Geraldine Bazán y Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán han mantenido la distancia desde su separación luego que el actor mantuviera una relación con la actriz Irina Baeva. Sin embargo hay una razón muy fuerte que los une y muestra de ello es que este fin de semana se vieron cara a cara para celebrar a su pequeña Elissa.

Y es que la hija de la expareja tuvo que reunirse luego que ella estuviera de manteles largos tras celebrar su primera comunión. Así, ella toda de blanco, juntó a sus papás en un mismo lugar, momento que quedó inmortalizado en una fotografía que ella misma publicó en redes sociales.

"¡Los amo a todos! Gracias por venir a mi primera comunión", escribió Elissa, quien compartió una serie de fotografías, muchas de ellas en las que aparece Geraldine Bazán.

Los actores no se quedaron atrás para celebrar el logro de su pequeña, aunque a diferencia de ella no compartieron la imagen en la que aparece la familia reunida. "Estoy tan feliz y tan orgulloso de ti, hija mía. Hoy es un día que marca tu vida ya que has hecho tu primera comunión. Te amo con toda mi alma", escribió Soto en su cuenta de Instagram.

En la imagen que él publicó se ve a la niña frente a un altar que tiene en el fondo una Virgen de Guadalupe y se alcanza a ver un crucifijo.

Geraldine Bazán, por su parte, publicó una imagen que ya Elissa había publicado en la que ambas están sonriendo y agarradas de la mano.

"Mi amor Elissa, una vez más estoy tan orgullosa y agradecida con Dios por permitirme ser tu mamá y acompañarte a cada paso que das, siempre de la mano. ¡Te amo!", escribió.