Se foguea en España

El basquetbol mexicano tiene esperanza...

Un joven sonorense de 17 años de edad, Miguel Ángel Figueroa, probará suerte como promesa en el Viejo Continente antes de pensar en las duelas de la NCAA.

Después de cursar un año de preparatoria en Cheshire, Connecticut, el talento de "Magalito" lo llevó a Europa para ser parte de Canarias Basketball Academy (CBA), institución con prestigio para formar jugadores y mejorar sus aspectos técnicos y tácticos, además de que terminará ahí sus estudios.

La intención del seleccionado mexicano en divisiones menores es foguearse en territorio español para luego analizar las propuestas de beca que seguramente le llegarán para ir a la División I de la NCAA en Estados Unidos.

"Empecé a jugar basquetbol a los 4 años. Me formé en Hermosillo, Sonora, estuve en una academia acá y me fui a Connecticut en mi año de Prepa, aprendí mucho, y afuera del basquetbol, pues jugaba con chicos de 19 años.

"(Luego), me salé está oportunidad de irme a la CBA Academy, y creo fue la mejor decisión que pude tomar para elevar mi juego. Viajo el 27 de agosto. Me iré un año, y pues ya veremos cómo me va y qué procede para el siguiente año", explicó el guardia movedor que ha participado con México en el Centrobasket Sub 2015 celebrado en 2018 en Hermosillo y en el Premundial Sub 16 realizado en 2019 en Brasil.

- ¿A quién admiras como jugador mexicano?

Creo que el estilo de juego que me gusta de un mexicano y profesional es de Paco Cruz. Se me hace parecido a lo que juego. (Él) no es alguien espectacular que clava todas y súper atlético, sino más como inteligente y hacer jugar a su equipo.

- ¿Por qué decidiste ir a Europa?

Creo que es por el tipo de juego que hay en Estados Unidos y por la competitividad, porque, ejemplo, yo que mido 1.85 metros, hay miles que miden eso y pueden ser más atléticos y en Estados Unidos es más de ser atlético y no fundamentos, y creo que en España son más fundamentos y es mi tipo de juego... me conviene y tomé esa decisión.

- ¿Cuáles son tus sueños?

Mi reto es llegar lo más grande que pueda, sin límites, quiero dar lo mejor para ver dónde pueda llegar, y mi meta a corto plazo es llegar a estudiar en una buena universidad, que el basquetbol me pueda ayudar a conseguir una beca o algo así, y ya después de terminar mis estudios podría considerar jugar profesional. A corto plazo la NCAA es mi plan, agarrar varias ofertas de División I, no conformarme con solo una, y ver cuál es la mejor opción para mí, y jugar basquetbol.

- ¿Que le falta a México para tener más jugadores en todos lados?, como en Estados Unidos o Europa

Más que nada disciplina. No me quiero meter en los temas de grilla, de las partes altas, pero por ejemplo, la Academia CNAR es muy buena y tienen disciplina, la gente juega porque le gusta, pero no lo toma más en serio, y pienso que falta esa disciplina. Creo que la Academia CNAR es buen trampolín y te enfocas en sólo jugar y estudiar.