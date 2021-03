Se fija Pérez objetivos grandes

Hay que sobrepasar el potencial del coche* Sergio Pérez, piloto de Red Bull

"Tengo confianza en mis habilidades", dijo en entrevista publicada en el portal motorsport.com.

Noticia Relacionada Advierte Profeco de las bebidas que contienen cafeína

"Sólo creo que es cuestión de tiempo que me ponga al tanto de todo, pero no veo por qué con el tiempo, y una vez que esté al tanto de todo lo que tengo que saber antes en el coche, no pueda estar a ese nivel".

También, el tapatío cree que él y su coequipero Max Verstappen se complementarán bien al aportar toda su experiencia.

"Creo que Max, por lo que he visto, va a ser muy fuerte en la clasificación. Así que ahí será una gran referencia. Mi punto fuerte es el domingo, con el ritmo de carrera. Así que creo que es una buena combinación que espero que ofrezca el máximo del coche".

El piloto tricolor ya se fija objetivos grandes, pero sabe que tendrá que hacer rendir al máximo el nuevo RB16B

"Superar el rendimiento del coche. Si tenemos un coche lo suficientemente bueno como para ganar el campeonato, asegurarme de ganarlo. Si tenemos un coche que es bueno para ser segundo, asegurarnos de ganar", dijo el mexicano.