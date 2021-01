Se extinguió la tradición

Valle Hermoso, Tam.

Don Armando, un antiguo vendedor de productos helados en carrito que caminaba por empuje, dijo que ya se había extinguido la tradición que duró al menos 30 años en esta ciudad.

"Ya no hay vendedores de bolis o paletas en las calles, no se ven, los vendedores ambulantes que ahora se miran andan en triciclos o en motocicletas adaptadas a triciclos ofreciendo sus productos, pero los carritos de empuje ya no se volvieron a ver", dijo ayer el entrevistado.

Explicó que esa tradición, duró al menos 30 años, cuando los ambulantes llegaban a las escuelas o recorrían las colonias de esta ciudad, ofreciendo sus productos helados, en su mayoría eran bolis o paletas frías.

El entrevistado, dijo que dicha tradición ya había quedado extinta, pues aseguró, no se volverá a ver más en la ciudad, pese a que se presenten días calurosos, dijo que la mayoría de quienes venden productos en las calles, ya no van a empujar un carrito como se hacía antes.