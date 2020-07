Se extiende emergencia sanitaria al 31 de agosto

Cd. Victoria, Tam.

Para garantizar las acciones que coadyuven a evitar la propagación del virus Sars-CoV2, el Gobierno de Tamaulipas determinó ampliar el estado de emergencia sanitaria iniciado el pasado 24 de marzo, hasta el 31 de agosto, así lo estipula el acuerdo publicado en el Periódico Oficial con fecha 17 de julio del 2020.

Esta medida obedece a la presencia del coronavirus y su atención en la población del estado, que a su vez derivó en la implementación de medidas en materia de seguridad sanitaria para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura.

Cabe señalar que las actividades no esenciales seguirán siendo normadas por el semáforo estatal y las Fases establecidas, encontrándose Tamaulipas actualmente en la Fase I, anunciada previamente el martes 14 de julio, con las medidas difundidas como la actividad regular del transporte público al 50%, uso obligatorio de cubrebocas, restricción a la venta de bebidas alcohólicas los días sábado y domingo, la ampliación del Doble Hoy No Circula, así como la reanudación de actividades económicas no esenciales en un 25%.