Se extiende a estados protesta por desabasto de medicinas para niños con cáncer

En medio de una de las calles colocaron un tendedero con mensajes como "AMLO no sólo es Covid, hay niños con cáncer", "Ya basta de mentiras, secretarios de Salud", "No se roben el dinero, ocúpenlo para los equipos hospitalarios".

En Xalapa, también un grupo de personas protestó afuera del acceso principal al Centro Estatal de Cancerología (Cecan).

"Mi hijo tiene cáncer y necesita sus quimioterapias", "Señor Presidente y Señor López-Gatell, mis amigos y del Cecan y yo necesitamos medicamentos para vivir" y "El cáncer no espera y no respeta edad, no hay quimios", algunos de los reclamos escritos en pancartas.

En Córdoba también se registró una manifestación en el Centro Histórico de la ciudad.

En la capital de Puebla, padres de niños con cáncer protestaron en el Hospital del Niño del Poblano y bloquearon el paso en un sentido de la avenida.

Los inconformes aseguraron que el hospital necesita una máquina de radioterapia, así como medicamentos para atender el cáncer.

Afuera del Hospital General de Zacatecas también se manifestaron familiares de pacientes con cáncer, quienes acusaron que desde noviembre comenzó el desabasto y las autoridades se han mostrado indiferentes.

"Mi niño tiene 4 años, no puedo dejar a mi niño sin quimios, nosotros luchamos por mantener a nuestros hijos vivos, es un derecho que ellos tienen al medicamento, ¿por qué hacen esto con los niños que más lo necesitan?", expresó una de las mamás.

"Si estuviera llegando el medicamento a los hospitales no estaríamos aquí, no estaríamos sufriendo por el medicamento que no está para nuestros hijos".

Mientras que en Mérida, Yucatán, se registró una protesta en el Monumento a la Patria, pues acusan que desde hace un año y medio existe desabasto de medicamentos.

En Acapulco, Guerrero, familiares se manifestaron este mediodía frente al Hospital de cancerología Dr. Arturo Beltrán Ortega.

"Aquí no es una telenovela ni algo actuado es la cruda realidad de gente que se muere ante la negligencia de las autoridades, no queremos excusas de gobiernos anteriores, queremos hechos del Gobierno actual", dijo uno de los inconformes

Más tarde se tienen previstas manifestaciones en Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo.