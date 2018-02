Se exhibirá en FICM de NY

Ciudad de México

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) presentará un ciclo especial dedicado a Emilio “El Indio” Fernández en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, del 1 al 13 de marzo próximo.

El Indio: The Films of Emilio Fernández se logró a la colaboración de la fundadora y directora general del FICM, Daniela Michel, y el Museo, con el invaluable apoyo de la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM y Fundación Televisa.

13 PELÍCULAS

El programa está compuesto por 13 películas dirigidas, escritas o estelarizadas por esta figura del cine mexicano, que datan de 1935, cuando realizó su primer protagónico en el filme Janitzio, de Carlos Navarro, hasta 1974, cuando encabezó el elenco de Bring me the head of Alfredo García, de Sam Peckinpah.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la selección ofrece una mirada de casi cuatro décadas de su indiscutible importancia en la historia del cine nacional e internacional.

“Hijo de una india Kikapú y de un general revolucionario, Emilio Fernández, conocido por generaciones de cinéfilos mexicanos como “El Indio”, fue el realizador más celebrado que emergió de la Época de Oro del cine mexicano (…)

Fernández llevó una imagen de la esencia de México al circuito internacional de festivales de los años cuarenta y cincuenta, ganando premios en Cannes (María Candelaria), Venecia (La perla) y Karolvy Vary (Río Escondido)”, se lee en el sitio del MoMA dedicado a la muestra.

MARCA PRECEDENTES

Por su parte, Chloë Roddick, programadora del FICM, comenta sobre el trabajo de Emilio “El Indio” Fernández: “Con su colaborador recurrente, el fotógrafo Gabriel Figueroa, el director Emilio ‘El Indio’ Fernández creó un nuevo lenguaje cinematográfico.

Un estilo único y nacionalista que pretendía alejarse del cine de Hollywood. La propuesta de Fernández era un cine rural, folclórico y tradicional que buscaba construir una nueva identidad mexicana. ‘Sólo existe un México’, decía el famoso director, ‘el que yo inventé’”, agregó.