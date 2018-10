Se estrena Cardozo en un Clásico Nacional

Guadalajara, Jalisco.- Como pastor del Guadalajara, José Cardozo se estrenará en un Clásico Nacional como técnico y lo hará ante un América, de Miguel Herrera, que llegará herido.

Para el estratega paraguayo, los efectos de esas malas noches de los dos en la Copa MX, en el lado americanista debió hacer mayores estragos por haber caído ante un rival del Ascenso MX, mientras que su Rebaño lo hizo ante un contendiente sólido de la Liga como lo es Pumas.

"Es una semana en la que estamos dolidos por la eliminación de la Copa (...) pero creo que un Clásico se vive totalmente diferente", dijo el timonel de Chivas.

Un puyazo lanzado por Saturnino para el rival, al que en la cancha acostumbraba a castigar con goles en su época de delantero del Toluca.

Cardozo, como jugador, le anotó 17 goles a las Águilas, pero ahora como entrenador será para él una nueva experiencia y como pastor del Rebaño más nacionalista del balompié mexicano.

"Sí, me emocionaré más estando ya en el estadio y sumando los tres puntos lo cual sería fantástico, eso vamos a buscar", admitió Cardozo.

En sus primeros pasos como entrenador, Pepe dijo haber dirigido ya otros Clásicos en su país.

"No me ha tocado dirigir uno aquí en México, pero en Paraguay ya me tocó por ejemplo un Olimpia contra Cerro (Porteño), que también se vive intensamente, como todos los Clásicos en el mundo y me tocó ganar, entonces espero que el domingo el triunfo nos vuelva a sonreír, nos pueda acompañar y porque haremos todo para que así suceda", agregó.

Mientras las Chivas deben escalar aún más posiciones y pensar al final en lo que podrán hacer en el Mundial de Clubes, para Herrera y sus dirigidos no hay otro objetivo en lo que queda del año, que pelear por el título que el dueño del equipo le ha pedido.