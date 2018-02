Se estrella vehículo en barrera de Casa Blanca

Washington DC, Estados Unidos.- Un vehículo se estampó con una barrera de seguridad de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos en Twitter.



La conductora del vehículo fue arrestada y no pudo traspasar la barrera de seguridad, señalaron.



El Servicio Secreto, a cargo de la seguridad del Presidente, Donald Trump, informó que ninguna persona salió herida tras el impacto y que no se registraron disparos de arma.



El suceso se produjo minutos después de que el presidente Donald Trump y el Primer Ministro australiano, Malcolm Turnbull, ofrecieran una rueda de prensa conjunta en la misma Casa Blanca.



Según ha señalado la cadena CNN, el choque habría sido intencionado y la conductora podría sufrir problemas mentales, aunque las autoridades aún no se han manifestado al respecto.



El incidente ha obligado a las autoridades a cerrar, además, dos de las calles que rodean la residencia presidencial, que se encuentra en el centro de Washington.



Varios incidentes similares en los últimos años, protagonizados por individuos que han saltado la verja que protege la Casa Blanca, han motivado un aumento gradual de la seguridad en el perímetro de la residencia presidencial.