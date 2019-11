Se escapan a Tulum

Alejandro Sanz se ha tomado un pequeño descanso en LaGira, el tour que le está llevando en estas semanas por América para disfrutar de las playas de Tulum, en la Riviera Maya, con su nueva novia Rachel Valdés. El cantante ha publicado fotos suyas y del lugar pero no de la presencia de su pareja. Ha sido la revista Diez Minutos quien han obtenido las imágenes de la pareja en las que se muestran muy cariñosos, como si ya les diera lo mismo ser descubiertos.

A primeros de octubre otra revista, esa vez ¡Hola!, obtenía imágenes del cantante y la artista colombiana en una playa de San Diego (EE UU) acompañados de Manuela la hija mayor del músico. Rachel Valdés está al lado de Alejandro Sanz en esta parte de la gira, una vez que abandonó España.

DE ORIGEN CUBANO

Rachel Valdés, de 30 años, es una artista de origen cubano que se graduó en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana en 2010 y en el Vermot Studio Center. Esta última es una selectiva organización sin fines de lucro situada en Johnson, ciudad del Estado de Vermont, que organiza programas de residencia en Bellas Artes y Escritura y está considerada como una de las más grandes de Estados Unidos en este tipo de disciplinas. Valdés mantiene un estudio en el barrio de El Vedado, en La Habana, pero también reparte su trabajo entre Estados Unidos y Barcelona, ciudad a la que viaja periódicamente ya que es allí donde vive su hijo Max, de cinco años, fruto de su matrimonio con un catalán algunos años mayor que ella de quien está divorciada.

SU PRIORIDAD

A mediados de octubre, Perera habló de la nueva relación de su expareja. Ella ha sido durante años la persona que ha estado detrás de los negocios de Alejando Sanz como parte del consejo de Gazul Producciones, la sociedad limitada que gestiona los negocios y empresas del cantante. No ha aclarado si continuará ligada laboralmente al artista, pero dejó claro que Sanz, de momento, sigue entre sus prioridades. “Durante años me he ocupado de lo suyo y ahora debo asegurarme de que él estará bien”, dijo a la revista Corazón.

Perera se prepara ahora para comenzar una nueva vida en Nueva York, aunque no se sabe si se dedicará a su verdadera profesión, la psicología, y comenta a la publicación que no se cierra al amor, que le parece esencial en la vida de cualquier persona.