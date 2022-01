Se equivocó de hombres

"Ni siquiera sabía quién era yo, qué me gustaba y qué no me gustaba. Si tú no te valoras primero, ¿cómo puedes sumarte a alguien? ¿Cómo puedes decir ´Esto no me gusta´?", dijo Isfel.

La intérprete que ganó fama tras participar en la telenovela "Atrévete a soñar" dijo que fue en terapia donde se dio cuenta de que estaba perjudicando su vida y la de su pequeño hijo, Omar, quien hoy tiene 18 años.

"La terapeuta fue la que me ayudó a darme cuenta que la mayoría de mis parejas eran alcohólicos severos, no me había dado cuenta. Ella me hizo ver que esto no es tan normal, más con un grado de responsabilidad mayor: ya era mamá, ya tenía un bebé", señaló.

Por esta razón antes de que su hijo llegara a la adolescencia lo llevó también a terapia para restablecer su relación y en el plano personal trató de evitar cometer los mismos errores.

Hoy asegura que tiene una mejor convivencia con Omar a quien ella tuvo cuando tenía su edad (18 años).

"No nos comunicábamos muy bien. A mí me daba pavor que cumpliera 12 o 15 y no me hablara, dije ´Si no me puedo comunicar con mi adolescente, cómo lo voy a educar y ayudar´".

En 2019 se casó con el empresario Raúl Bernal, quien la motivó para que también emprendiera con el actual negocio de hamburguesas que tiene.

"Ahorita mi esposo es el apoyo más grande, pero en ese momento no estaba. La terapia también nos ayudó a cómo comunicarnos y cómo hablarle a las cosas por su nombre, y quitarle la carga de prejuicio a las cosas".