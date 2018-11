"Se equivoca AMLO al acusar chantaje": Marko Cortés

La dirigencia nacional del PAN exigió a Andrés Manuel López Obrador que, lejos de acusar "chantajes", escuche a la oposición y a la sociedad civil y reconsidere su estrategia centralista de seguridad, así como la creación de la figura de los superdelegados.



Marko Cortés, presidente del albiazul, reiteró que su partido defenderá el fortalecimiento de estados y municipios contra el centralismo y la pretendida abrogación de las facultades de las autoridades locales en materia de seguridad pública por parte del Gobierno electo.



"El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está a tiempo de escoger y escuchar a la oposición, a la sociedad civil organizada y a los millones de mexicanos que no votaron por Morena y no comparten su estrategia centralista de seguridad y que pretende otorgar facultades a los superdelegados en materia de seguridad pública. Eso sería inaceptable, ilegal y autoritario", manifestó el panista.



"López Obrador está equivocado al calificar de chantaje la oposición y rechazo de la sociedad a las facultades que se pretenden otorgar a los superdelegados, lo cual sería un claro atropello a la Constitución y sus leyes, al federalismo y al fortalecimiento de estados y municipios".



Ayer, el Presidente electo advirtió que no se dejará chantajear ni será rehén de nadie, luego de que el PRI y el PAN anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Na