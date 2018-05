Se entregará Harvey Weinstein a autoridades

Cd. de México.- Autoridades de Manhattan se preparan para arrestar al productor de, como resultado de una investigación sobre presuntos casos de

De acuerdo con el New York Daily News, el fundador y ex directivo de The Weinstein Company planea entregarse este viernes.

Los cargos estarían relacionados con las denuncias de Lucia Evans, quien alega que el magnate la obligó en 2004 a realizarle sexo oral.

Weinstein ha sido denunciado por más de 80 mujeres por acoso o abuso sexual.

Él ha negado todas las acusaciones de violación.

La investigación sobre el empresario fue realizada por la Fiscalía de Manhattan y el Departamento de Policía de Nueva York.