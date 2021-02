Se entrega médico acusado de abuso contra Mariana

CIUDAD DE MÉXICO

"En base a las acusaciones que se me imputa en medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso de que se me está inculpando, para esclarecer la situación que ocurrió en el centro de salud Nueva Palestina", dijo en un video. "Me están culpando de situaciones delicadas que no he incurrido, pero la ley ha sido injusta con nosotros, con la familia, desde domicilios de mi familia en Tuxtla Gutiérrez, Yajalón".