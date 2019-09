Se entrega a EU sucesor de Moreira

Cd. de México.

Torres será juzgado en Texas por asociación delictuosa para cometer lavado, fraude bancario y fraude mediante transferencias electrónicas por 8.8 millones de dólares.



El acusado se desistió del amparo y las quejas contra la orden de extradición dictada el pasado 19 de junio por la Secretaría de Relaciones Exteriores y envió el pasado miércoles una carta al Canciller Marcelo Ebrard para informarle que ya no hay ningún impedimento para extraditarlo a Estados Unidos, dado que no tiene ningún proceso pendiente en México.



Torres fue detenido el pasado 4 de febrero en Puerto Vallarta para su extradición.



La acusación deriva de unas transferencias realizadas en febrero del 2008, cuando era funcionario estatal, por una suma de 2.5 millones de dólares, desde su cuenta en JP Morgan Chase en Texas hacia el banco Old Mutual en Bermudas.