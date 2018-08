Se ensaña aduana local con maestra. Caso niño ´Piel de mariposa´

Esperemos, estoy confiando en las autoridades y agradezco el apoyo que me están brindando aquí y espero que me sigan apoyando, porque esta situación que se presentó y que no nada más prevalece en mi persona, sino sé que hay muchas más quejas y denuncias de todas las personas que por alguna situación hemos pasado por esta Aduana y que se nos ha tratado de una manera inhumana . Emma Guadalupe Cantú de la Garza, maestra afectada.

Tam.- Todos los esfuerzos realizados por el gobierno municipal, así como por personal del Sistema DIF y funcionarios del Departamento Jurídico del Gobierno del Estado que fueron enviados hace un par de semanas para tratar de mediar ante las autoridades aduaneras y buscar una solución en el caso de la maestra Emma Guadalupe Cantú de la Garza, fueron en vano.

Y es que las pruebas aportadas a su favor no le sirvieron de nada, tan es así que ahora se le está aplicando una elevada sanción administrativa de 36 mil 400 pesos para poder recuperar su auto embargado a causa de unas vendas que pretendía internar al país para su nieto que padece de la enfermedad conocida como "Piel de Mariposa".

"A 19 días de que a la maestra Emma le detuvieran el carro con el vendaje con el que curan a su nieto, nos presentamos aquí en la Aduana, pues para ver el resultado de todo ese trámite que estuvimos haciendo, tanto el Gobierno Municipal, como el Gobierno del Estado, más sin embargo, vemos que el fallo no fue a favor de la maestra, al contrario, le están cobrando una multa de 36 mil 400 pesos y aparte le van a confiscar el vendaje", refirió la directora del Sistema DIF, Emma García.

"A través de la Sra. Emma García y del Lic. José Soto, presentaron en mi favor, no quisieron tomarlas en cuenta, dijeron que eso no es suficiente, la enfermedad del niño, que el niño estudia aquí también, que el niño vive una parte en México y otra temporada en Estados Unidos, por sus tratamientos tiene que venir a EU, todas esas pruebas que se les presentaron, dicen que no son suficientes, que ellos necesitan que sanidad registre que los materiales son permitidos, etc.", refirió la maestra Emma Cantú de la Garza.

CANTIDAD EXAGERADA

"Y pues, me dan una cantidad que tengo que ver de qué manera junto, es a veces imposible tener esa cantidad tan exagerada o tan importante que ellos me están pidiendo", consideró la afectada.

Ahorita venimos, porque ya se cerró el periodo probatorio aquí en el procedimiento que se lleva aquí, nos dicen que ya está la multa determinada aplicando descuentos, de todos modos le fijaron una cantidad exagerada, entonces no se está en posibilidades de pagar esa suma, porque los recursos que había se están destinando preferentemente a la atención médica del niño José Soto Lara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

"Lo que hicimos, fue aportar las pruebas, nos dicen que no son suficientes, pero nosotros hicimos los que estuvo a nuestro alcance, trabajos con los medios probatorios que teníamos, sin embargo, vamos a seguir el propósito de seguirla apoyando dentro de las posibilidades, hay el recurso de inconformidad posterior y hay otras instancias que hay que recurrir en defensa de los derechos del niño y de la maestra Emma", dijo Soto Lara.

"Claro, lo que menos quiero es mortificar a mi hija y a mi nieto, y todo esto lo estoy pasando para que él tenga oportunidades, ahí tanto el doctor de México, como el de Estados Unidos, les dice que su estado de salud es crítica, la palabra crítica como su nombre lo dice, pues sin esas vendas al niño se le infectan sus heridas, el niño necesita ese tratamiento", señaló la Sra. Cantú de la Garza.

"En la aduana argumentan eso ahora que las vendas van a ser recogidas y donadas por ellos a personas que lo necesiten, que bueno que llegue a personas que lo necesitan, porque en México también es necesario, no solamente mi nieto es Piel Mariposa, hay otros niños que no reciben apoyo, que buen que llegara a las manos correctas y que no se hiciera un mal uso de ese material o que se dañara el material y se contaminara por la negligencia de ellos", explicó.

"Esperemos, estoy confiando en las autoridades y agradezco el apoyo que me están brindando aquí y espero que me sigan apoyando, porque esta situación que se presentó y que no nada más prevalece en mi persona, sino sé que hay muchas más quejas y denuncias de todas las personas que por alguna situación hemos pasado por esta Aduana y que se nos ha tratado de una manera inhumana", expresó la maestra afectada.

ES UN ABUSO

"Pues yo creo que ya es el criterio de aquí, de las personas que trabajan aquí en el puente, lo que están haciendo, en esta ocasión a mí me ha tocado estar muy de cerca con este caso, del niño Renato, y pues la verdad, yo si veo que hay un abuso de parte de las autoridades", consideró la directora del DIF.

Fuentes extraoficiales revelaron que las autoridades aduaneras, solamente engañaron a las autoridades locales y estatales, haciéndoles en creer que se tocarían el corazón, pero en realidad nunca hicieron nada por cambiar su criterio o perspectiva de la situación, mucho menos para tratar de modificar su postura inflexible en relación al abuso cometido y a la elevada multa que se le está imponiendo a la maestra Cantú de la Garza.

"Ni la intervención del personal del Departamento Jurídico del Gobierno del Estado, ni las autoridades locales o del Sistema DIF Municipal, pudieron convencer a las autoridades aduaneras para reducirle la multa a la maestra Emma, quien ahora tendrá que pagar 36 mil pesos", refirió otra fuente consultada.