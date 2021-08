Se enfrentan INE y Morena por organización de consulta

Gutiérrez advirtió que desde un inicio el INE realizó tarde y de mala gana la organización, anteponiendo una "cantaleta" de que no había dinero, sin embargo, quedó evidenciado que sí tenía un "guardadito" de 522 millones de pesos que usaría para lujos y caprichos de los consejeros.

"La campaña institucional del INE nadie la vio, la que sí vimos fue la contracampaña, la campaña de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, donde se empeñaron en decir que no es contra los ex Presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña sí están inmersos en la pregunta", dijo. "Ustedes están empeñados en protegerlos y defenderlos, no señores, sí es contra los ex Presidentes, y su contracampaña es lo que les impidió hacer ese ejercicio democrático". Ante esto, desde su lugar, Córdova movía las manos, afirmándole con señas al morenista que "se fuera con sus mentiras a otro lado", mientras que Murayama con la mano le decía que no. "Me hacen señas, les duele lo que les digo, aquí están las pruebas y si leen la pregunta sí se refiere a los ex Presidentes", expresó. "Les molesta la verdad, hablaba Córdova de encono, esta es la herradura de la democracia, aquí se viene a debatir, hay que aguantar, no le gustará lo que se le dice ni modo, es válido, hay que aguantar, y nosotros no nos vamos a callar".

Enseguida, el consejero Jaime Rivera le respondió que el INE hizo una campaña con los medios que tenía a su alcance, y movilizó a miles de empleados y ciudadanos. "Quien diga que el INE no ha promovido la participación ciudadana en esta consulta miente. Personalizar en dos consejeros las decisiones de una institución dirigida por un órgano colegiado demuestra la mala fe", arremetió. Rivera aseguró que el Instituto ha difundido la pregunta de la Suprema Corte de Justicia, y si otros quieren darle una interpretación, están mintiendo. "Quienes quieran darle un sentido diferente a esta consulta no han leído la pregunta o no tienen buena comprensión de lectura o pretenden engañar", abundó. El consejero Uuc-Kib Espadas afirmó a los representantes de Morena, Gutiérrez y Alejandro Viedma, que ellos votaron para que se cambiara la fecha de la consulta.

Su homólogo Ciro Murayama se defendió de las acusaciones de Gutiérrez leyendo la pregunta que aparece en la boleta, y aclaró que ningún Ministro votó porque aparecieran los ex Presidentes.

"Sabemos que ha habido una campaña de desinformación, simulando que se va a preguntar lo originalmente pretendido, se ha querido, de forma deliberada, confundir a la población y dañar al INE", aseveró. "Quién está detrás de la campaña de desinformación a la ciudadanía, quién contrató centenas de espectaculares y carteles en el Metro y quién pagó a los brigadistas que repartieron volantes con una pregunta que no está a consideración en la boleta, por el bien de la República convendrá saberlo, no puede haber cantidades millonarias de dinero financiando apuestas políticas de forma opaca". También le respondió a Gutiérrez que las bases con las que se organizó la consulta las dieron los legisladores, por lo que ahora no se puede acusar al Instituto. "No se culpe al INE de decisiones de los actores políticos, pues ello además de injusto muestra la ausencia de ética de quienes lanzan las descalificaciones al probado árbitro", dijo. El consejero Martín Faz pidió a los ciudadanos sustraer la consulta popular de los intereses y narrativa de la clase política. Más tarde, en conferencia de prensa, Córdova acusó a Morena de mentir. "La postura de la autoridad electoral es 'mentiras a otro lado', honremos la mesa de la democracia.

Hay una postura unánime de los consejeros sobre que el INE hizo todo lo que podía hacer y refutar estas falsas acusaciones, mentiras francas y abiertas, que han venido planteando para desinformar a la ciudadanía", sostuvo el consejero presidente. "Se ha mentido sobre que el INE cambió la fecha de la consulta, es falso que el INE comenzará la difusión hasta el 15 de julio por decisión propia, lo decidieron los legisladores".