Se enfoca Ana en su trabajo

Ciudad de México

Ana Gabriela Guevara dice estar ecuánime y paciente.

La medallista olímpica señaló que sigue trabajando en lo suyo y que espera los resultados de las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntos actos de corrupción en la Conade.

La ex velocista y actual titular de la Conade hizo una visita fugaz esta tarde a un evento de boxeo en el CNAR, y reveló que no ha hablado del tema con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues no tiene que aclarar chismes.

Igualmente, la sonorense dijo que no tiene nada qué decir con respecto a que sea removida del cargo en Conade.

"No tengo nada qué decir, finalmente la designación la hace el Presidente de la República, y pues solamente que el Presidente de la República revoque eso, pero no tengo nada qué decir, el trabajo del diario ahí está y se ha cumplido y se sigue haciendo el trabajo requerido, y pues yo sigo en lo mío, lo que me ocupa, y lo que me demanda el trabajo, pero pues estoy también paciente y ecuánime que todas esas especulaciones, todos esos rumores queden claros y esclarecidos después de que concluya la auditoría que está llevando a cabo la Función Pública, que es ahí donde radica toda esta rumorología de la situación", apuntó Guevara.

Comentó que la investigación de la Función Pública le ayudará para informarle a la Secretaría de todas las irregularidades que ha encontrado en la dependencia.

"Yo no voy a hablar con el Presidente para chismes, y no voy a hablar con el Presidente para aclararse chismes, al final el Presidente, repito, aplaudo la decisión de que haya pedido que fuera la Función Publica, pues eso me va a permitir darle vista a la Función Pública de todas las irregularidades que encontramos, que el huachicoleo deportivo sí existe y está todavía adentro y que todo esto se deriva de decisiones que tomamos, del despido de 26 metodólogos y del despido de personal que ya no ocupábamos, y eso generó fuga de información y distorsión de los datos", apuntó.