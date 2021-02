Se encuentra de luto

El intérprete de "All of Me" compartió en perfil de la red social imágenes en las que aparece junto a su abuela, a quien describió como una mujer activa y llena de curiosidad y energía hasta sus últimos días.

"Ella viajó por el mundo con nosotros; fue a mis primeros premios Grammy. Ella pudo experimentar los éxitos de toda su descendencia", añadió.

"Estamos tristes de perderla, pero sobretodo agradecidos con la vida plena y bendecida que vivió. Que descanse en paz después de correr una gran carrera".

Algunos de los famosos que compartieron con la estrella musical sus condolencias fueron la comediante Chelsea Handler y el cantante Charlie Puth.

"¡Pareces gemelos! Que la fuerza la acompañe", escribió Handler.

"Lamento tu pérdida, hermano. ¡Qué maravillosa larga vida vivió! ¡Y continuará a través de tu familia!", fue el mensaje de Puth.