Se enamoró Jennifer Lawrence a primera vista

Cd. de México.- La actriz Jennifer Lawrence reveló que se enamoró a primera vista de su prometido Cooke Maroney, y que supo que era el hombre de su vida en momento en que lo vio.

"Es la mejor persona que he conocido. Sé que suena realmente estúpido, pero es así. Me siento muy honrada de convertirme en la señora Maroney", contó en entrevista con Catt Sadler para el podcast Naked.

"Encuentras a tu persona favorita en el mundo y dices: 'no puede irse'. Afortunadamente, existe el papeleo para estas cosas".

El pasado febrero se dio a conocer que la protagonista de Los Juegos del Hambre se había comprometido de su pareja, galerista a quien conoció el año pasado gracias a una de sus mejores amigas.

"Era un momento de mi vida en el que no estaba ubicada, no me consideraba preparada para casarme. Pero fue conocer a Cooke y ya quería casarme con él", aseguró.

"Los dos queríamos comprometernos plenamente. Él es mi mejor amigo, así que quiero vincularlo legalmente conmigo para siempre".

Cuando se le preguntó sobre la boda, la famosa dijo que no estaba planeando realmente a conciencia las cosas, y que éstas salían demasiado fáciles.

"No me he puesto nada neurótica planeando la boda. Creo que soy demasiado vaga para eso. Vi un vestido que me gustó y dije: '¡Este es el que quiero!'. No busqué mucho. Y con el lugar donde voy a celebrarla, igual. Lo vi, me encantó y lo reservé", contó.

La estrella también habló sobre cómo le sentó alejarse un año de Hollywood para descansar y realizar otras actividades que le satisfacieran, y dijo que eso le ayudó a reencontrarse consigo misma.

"Encontré otros intereses y realmente llegué al fondo de las cosas que en vedad me apasionan y que no tenían que ver con la interpretación. Siento que me he conocido a mí misma".