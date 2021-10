Se elevan atenciones a familias migrantes

Aunque el ITM no atiende a todos los deportados, la población en las oficinas muestra aumentos.

De acuerdo con Ricardo Calderon Macías, se trata de temas como el control, detección de Covid-19, embarazo y enfermedades crónico degenerativas. "Tenemos 190 atenciones brindadas porque este organismo durante el mes de septiembre, fueron 100 de mexicanos y 90 de extranjeros".

En agosto, de las 162 personas, 95 fueron connacionales y el resto centroamericanos.

Aunque la cantidad de atenciones no representa el total de deportaciones, ya que el ITM solo registra a quienes tras ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) aceptan vinculaciones estatales. "Las cifras no corresponden a todas las deportaciones que se han dado por Reynosa, eso solo lo tendría migración nacional, nuestra labor solo consiste en un acompañamiento, seguimiento en información, no resolvemos situaciones migratorias ni trámites en el extranjero".

Aun así el funcionario sostuvo que son preocupantes los niveles de migración actual en Reynosa y que mantienen saturados los dos centros asistenciales de la colonia Aquiles Serdán como "Senda de Vida" y "Nuestra señora de Guadalupe", así como la Plaza de la República donde hay un campamento de al menos 2 mil personas.

En este último sitio se pernocta entre casas de campaña que fueron instaladas al aire libre en los alrededores del quiosco principal y jardineras.

Para buscar alimento, los migrantes dependen de asociaciones civiles o religiosas que acuden a entregar platillos, mientras que para necesidades fisiológicas, han resultado insuficientes los baños portátiles, por lo que deben conseguir recurso para pagar acceso en sitios particulares.