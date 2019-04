Se echa ´palomazo´ con ´El Recodo´

Mazatlán, México

Son las cuatro de la mañana. Edith Márquez lleva más de ocho horas grabando el video de la canción "Tú me Obligaste", en una de las calles del centro histórico de Mazatlán. No, no está sola en escena, la acompañan los 16 elementos de la llamada "madre de todas las bandas", "El Recodo", de Cruz Lizárraga.

"Es difícil encontrar una amistad en la vida en general y en esta carrera creo que aún más y yo pude encontrar en ellos una verdadera amistad. Siento admiración y respeto por ellos, no sólo como artistas, sino también como personas", comenta Edith.

Todo nació cuando "El Recodo" y Edith coincidieron en el Mundial Rusia 2018. Ambos tenían presentaciones en el pabellón de México y de manera improvisada realizaron una actuación juntos con el tema "Vas a Llorar por mi", con tan buen resultado que decidieron hacer una colaboración para el reciente álbum de Márquez.

"En Rusia me atreví a decirles que si podía echarme un ´palomazo´ con ellos y aceptaron. Fue algo que me llenó de orgullo. Les decía a Poncho Lizárraga (clarinetista y líder de la banda) y a Geovanni Mondragón (vocalista) que aún no puedo procesar todo esto que estoy viviendo esta noche porque sin duda queda para la historia. Siempre soñé cantar con grandes artistas y se me está concediendo", dijo la cantante.

LA OCASIÓN IDEAL

Poncho comentó que "Tú me Obligaste" era la canción perfecta para reunirlos de nuevo, porque fue pensada para no solo ser interpretada en el género pop, sino también en la música ranchera, que fue como se grabó primero el año pasado con "El Recodo".

"Desde el primer momento que mandó Poncho la canción me atrapó. La temática de este sencillo le va a llegar a las mujeres y al hombre, porque la situación actual es que todo mundo se está vengando de todo y muchas veces te haces de la vista gorda. Amor de lejos, felices los cuatro. Es un tema desgarrador, que está bien ´pisteable´ y con banda se oye de maravilla", expresó Geovanni.

Pero los cantantes señalan que lo más resaltable de esta colaboración es que en un momento en que se ha radicalizado la relación entre hombres y mujeres por lo sucedido con movimientos como el #MeToo, que ha tenido resultados desafortunados en México y la violencia de género en general, es que se puede demostrar que entre ambos lados puede darse un trato armónico y positivo.

"Nosotros creemos en la mujer, eso es muy importante para nosotros. De hecho la cabeza de esta agrupación y de esta empresa es una mujer, María de Jesús Lizárraga, la esposa de don Cruz Lizárraga. Ha estado en la silla por más de 50 años y sigue al pie del cañón, entonces claro que creemos en la mujer. Al final del día somos iguales, ellas pueden hacer lo mismo y más y mejor que los hombres, la prueba es esta canción como la interpreta Edith", dice Poncho.

NO AL MACHISMO

La exTimbiriche considera que es importante que la mujer se sienta cobijada por el otro género, porque no se trata de machismo, sino de hablar de apoyo y amor incondicional, un mensaje que para ella como figura pública es importante transmitir a la gente que la sigue y esta colaboración es un buen ejemplo de ello.

El líder de "El Recodo" comentó que están en pláticas con Edith Márquez para analizar la posibilidad de realizar juntos una gira que los llevaría por Estados Unidos y México.

Pese a las horas de trabajo, la cantante lucía radiante con el conjunto en negro y rojo que portaba y le daba la imagen bravía de las intérpretes del regional mexicano y que ejemplifica a la nueva Edith Márquez.

"Siempre he dicho que las cosas que más trabajo cuestan, cuando las obtienes, las valoras porque no fueron fáciles. Llegar aquí han sido años de disciplina, entrega, trabajo, paciencia y resistencia. Esta carrera tiene de todo un poco. En mi caso, he tenido que desarrollar dos papeles (proveedora y mamá), pero no me arrepiento. Creo que mis hijos se sienten orgullosos de lo que he podido darles y hacer por ellos".