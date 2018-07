Se duerme y choca contra maceteros

Tras presuntamente dormitar al volante, una joven conductora se llevó de encuentro dos maceteros ubicados en el camellón del Bulevar Carlos Canseco y quedó ilesa.



El accidente fue el martes por la mañana cuando Aracely viajaba en su camioneta Saturn modelo 2003, circulando de sur a norte por el Bulevar Carlos Canseco.



"Me estaba quedando dormida y cuando me acordé le había pegado al macetero quebrando uno solamente", declaró la mujer de 19 años de edad.



El informe de Tránsito señaló que metros antes de llegar al Segundo Anillo Periférico, perdió el control del volante y se fue contra el camellón, para pegar de lleno contra el macetero de ornato.



La cosa no quedó ahí ya que la muchacha no pudo frenar y fue a impactarse contra el segundo macetero en donde acabó su carrera, por lo que fue necesario pedir la intervención de las autoridades viales.