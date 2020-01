Se ´doblega ante Netflix

Existen dos formas de disfrutar una película que se estrena hoy en día: yendo al cine o verla en el televisión por medio de un servicio streaming tipo Netflix.

Este año, sorprendieron al público películas como "El Irlandés" ("The Irishman") de Martin Scorsese, "Historia de un matrimonio" ("Marriage Story") de Noah Baumbach y "Los dos papas" ("The Two Popes") de Fernando Meirelles que prácticamente llegaron a través de esta plataforma.

La misma experiencia se vivió en noviembre de 2018, cuando se estrenó la multipremiada "ROMA" de Alfonso Cuarón, luego de una proyección local en Estados Unidos para reunir los requisitos mínimos y competir por un Oscar.

En aquella ocasión, la película del mexicano sorprendió con 10 nominaciones a los premios de la Academia, algo que se espera sea superior mañana, con más filmes en competencia.

¿La gente prefiere ir al cine o ver Netflix?

Hay pocas similitudes entre ir al cine y ver Netflix: el olor a palomitas es indiscutible mientras se escoge la película, ya sea en un sofá y de pie afuera de una sala de cine.

Las historias se cuentan aparte, pocos ponen en duda que disfrutar una película en el cine adentra literalmente al espectador a toda la experiencia de la gran pantalla.

La gran desventaja del cine es, quizá, que la gente debe trasladarse y que tiene un costo.

Las candidatas este año no pueden ser ignoradas, las nominaciones anunciadas este 13 de enero serán determinantes para saber si la Academia finalmente ha cedido a este tipo de contenido.

La primera vez que la Academia se enfrentó a ese dilema simplemente lo ignoró.

En 2015, la cinta "Beasts of No Nation" de Cary Joji Fukunaga, distribuida por Netflix, fue ignorada en los Oscar, a pesar de haber sido candidata en los BAFTA, Globos de Oro y muchas otras premiaciones.

La siguiente ocasión fue en 2017, con la sátira "Okja", de Bong Joon-ho, ignorada también.

"ROMA" marcó un parteaguas en ese sentido.

Las 10 nominaciones al Oscar que tuvo "ROMA", de las cuales ganó por Fotografía, Director (ambos para Cuarón) y Película Extranjera, dieron luces de una batalla de la que tendrían que llegar a un acuerdo.

Además de los Oscar a "ROMA", Netflix obtuvo otros tres gracias a "The Balad of buster Scruggs", de Joe & Ethan Coen.

Spielberg y su campaña

No es un secreto que el año pasado uno de los grandes detractores de las nominaciones y posterior victoria del "ROMA" en los Oscar fue Steven Spielberg.

El director, que encabeza la rama de directores en la Academia, mostró su descontento por que películas de streaming, como la de Cuarón, fueran reconocidas.

Los Globos de Oro de 2020, fueron una muestra de ello. Los representantes de la Prensa extranjera de Hollywood, decidieron dar la mayoría de las estatuillas a películas que no formaron parte de la plataforma.

"1917" se impuso a "El irlandés", "Historia de un matrimonio" y "Los dos papas", incluidas las categorías de Película y Dirección, que dejó afuera a Martin Scorsese.