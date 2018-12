Se divorcian

Los Ángeles, California

Han pasado ya 18 años desde que Thalía y el poderoso productor Tommy Mottola se dieran el 'sí quiero' en una increíble ceremonia en la catedral de San Patricio de Nueva York a la que asistieron un sinfín de rostros famosos, como Marc Anthony y Jennifer Lopez, Gloria y Emilio Estefan, Julio Iglesias o el mismísimo Michael Jackson.

Pero ayer se dio a conocer la noticia y hoy se hace oficial su separación, a pesar de que el paso del tiempo no ha hecho más que demostrar la solidez de una unión que no dejó de generar cierto escepticismo en un primer momento debido a la diferencia de edad de dos décadas que existe entre la pareja y al hecho de que hasta hacía apenas dos años antes él había estado casado con otra gran diva de la música, Mariah Carey, a quien conoció cuando ella aún era una joven, misma a la que acabaría convirtiendo en una estrella y en su segunda esposa.

SE ACABA SU UNIÓN

Ahora Thalía ha querido hablar acerca del éxito de su matrimonio, asociándolo con la capacidad de su marido para ver más allá de la estrella latina que ella ya era cuando se conocieron y aceptarla como la mujer que es, "alocada, divertida y con un sentido del humor muy negro", pero todo esto no basto y se fracturó la relación que ahora acaba en divorcio.

"El ser como uno es, ese ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mi me ama tal cual soy. No me ama más porque me arregle y me ponga tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso", asegura Thalía quien ama y sigue amando a su esposo con quien ahora enfrentara una batalla legal por la división de bienes de la pareja.

EL MAYOR SECRETO

Thalía revela el mayor secreto con el que ha conseguido un feliz matrimonio, es que ambos saben aceptarse tal y como son, más allá de la belleza de ella o la posición en la industria de él y si Thalía y Tommy Mottola llevan casados 18 años y van por más esto es solo una pequeña broma del Día de Los Inocentes "¡Inocente palomita que te dejaste engañar!"