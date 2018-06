Se divierten 'en inglés'

Para los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico 7 (CBTIS), aprender inglés ya no será un dolor de cabeza.

Gracias al ingenio del maestro Derly Rivas Pérez, aprenden de forma lúdica y con mucho ritmo.

Gracias a un video que publicaron en Facebook, es que dieron a conocer el trabajo que realizan en el salón de clases.

En este video, los y las alumnas, entonaron el tema: We will Rock You" del grupo Queen, lo que se volvió viral en redes sociales.

Derly Rivas explica, que en cada uno de los semestres trata de promover esta actividad a fin de que los jóvenes aprendan de forma divertida.

"Fue algo extraordinario y aprovechamos el trabajo en equipo con el que este grupo de Servicios de Hospedaje se ha caracterizado, veíamos el futuro simple con el auxiliar "will" por lo que aprovechamos la canción del grupo Queen".

Comenta que iniciaron con las practicas de este tema y el viernes pasado en la última actividad de la semana, pensaron en grabar un video.

"Nos salió bien a la primera, con esto trabajamos el aprender una segunda lengua, promuevo que participen cantando en inglés para que vayan practicando la pronunciación ya que no calificamos afinación".

Los alumnos por su parte, se muestran contentos pues además que se divierten, aprenden mucho más rápido.

Ana Lizbeth Ríos Arista, es una de las alumnas avanzadas en esta materia y fue ella, quien llevó la voz principal en el tema.

"En otras escuelas no llevan mucho el inglés, aquí con el profesor nos explica desde el inicio, el pasado y presente simple y a mi la verdad me gusta mucho la clase de inglés aquí".

Comenta que los padres de familia están contentos, con los avances que están teniendo los alumnos.

"Mi mamá me dice que si a ella le hubieran enseñado así, también hubiese aprendido, ellos ven nuestro avance y a todos nos gusta esta materia".

Destacó que pedirán a su maestro les enseñe más temas para poder seguir aprendiendo inglés y de paso, algunas canciones de grupos que ellos, no conocían.