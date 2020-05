Se divierte con las redes

M uy conectada, y en sincronía, es como se siente Martha Higareda con sus seguidores en redes sociales, en donde se entiende con ellos y aprende más cada día.

Toda una estrella en Instagram y Twitter, e imán de comentarios en TikTok, la protagonista de No Manches, Frida y Hasta el Viento Tiene Miedo compartió, en entrevista, lo que le dan estas plataformas.

"Me divierto mucho, antes que nada. Las historias y los videos me conectan de una forma distinta. Usualmente me conocen por un personaje y no conocen a la Martha que soy yo.

"Las redes sociales te dan un contacto directo con la gente que no te lo da una película, un programa. Al momento sabes qué está pasando, y hoy en día es básico estar conectado", comentó Higareda, en enlace telefónico desde su casa, en Nueva York.

Y resaltó que, además, en estos canales de comunicación encuentra una manera de distraerse y explorar diversas opciones del entretenimiento.

Actriz, guionista y productora, la tabasqueña, de 36 años y quien mantiene en privado sus relaciones amorosas, comentó que las últimas semanas ha disfrutado de la compañía de su novio, el diseñador y escenógrafo David Korins.

"(Estoy) Acompañada de mi chico, soy muy afortunada de pasar todo este tiempo, las 24 horas, con la misma persona. No hay nadie de mi familia en Nueva York.

"Me siento afortunada de tener a alguien porque sé de muchos amigos que están solos y no la están pasando bien. También hay una oportunidad de reinventarte y dejar atrás cosas que no quieres de ti", apuntó.

Higareda estrenó ayer, junto con Yordi Rosado, el podcast De Todo. Un Mucho, en el que se enfrascan en charlas cotidianas y cercanas a percepciones personales de cada uno.

"Yordi y yo tenemos muchos años de ser amigos, y un día en Los Ángeles, platicando, una amiga nos dijo que lo hiciéramos. (el proyecto) Es muy como somos nosotros, como si nos echáramos una chela juntos. En un tono light, pero con información. Y de todo, desde una relación abierta hasta los celos, estaremos muy abiertos a todas las temáticas", adelantó la actriz de Altered Carbon.

Higareda comentó que será dentro de unos meses cuando revele en qué nueva serie de televisión actuará, y que por lo pronto continúa desarrollando varios proyectos que espera concretar antes de que concluya 2020.

"Estos días me puse a escribir, a leer, estoy aprendiendo a meditar y a tocar el piano y la guitarra. Todo el tiempo que tenía lo estoy aprovechando".