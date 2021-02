Se disparan facturas de energía en Texas

Después de la tormenta, a los texanos les llegaron facturas de luz de más de 5 mil dólares, 100 mil pesos mexicanos, informó Dallas Morning News.

De acuerdo con la publicación, aquél que pagaba 200 dólares ahora pagará 3 mil 979 dólares.

Es el caso de Ivet Cantú, de Dallas, quien comentó que normalmente pagaba 200 dólares, en verano 300, pero ahora su deuda es de 4 mil dólares. La empresa que le provee el servicio se llama Griddy y contó que, en un solo día, pasó de facturar 50 a mil 229 dólares.

"El lunes tuve un consumo de 196 kilowatts a un precio de 6.27 dólares, así que mi cobro era ya de mil 229 dólares, solo por ese día. Ya el martes vi que mi kilowatt costaba 9 dólares, así que decidimos apagar la luz para no seguir gastando."

Pese a la medida, su consumo fue de 54 kilowatts, por lo que el monto subió a 489 dólares el martes, según cuenta desde la aplicación en el teléfono que le permite ver el consumo. El balance entre el 1 y el 18 de febrero fue, en total, de 3 mil 979.39 dólares.

Decidió mudarse de compañía de luz, pero no le han instalado el nuevo servicio. Dio de baja su servicio con Griddy desde el 18 de febrero.

"Ahora sólo espero que no me saquen dinero de mi cuenta para cobrarse. Aunque ya hablé al banco para prohibir que cobren de mi cuenta. Lo que debo de la luz es más de lo que gano en un mes", aseguró la asistente de médico de profesión que gana poco más de 5 mil 500 dólares mensuales. "No sé cómo le voy a hacer para pagar".

URGEN INVESTIGAR

El gobernador Greg Abbott, la Comisión de Servicios Públicos de Texas y la Legislatura deben investigar de inmediato a Griddy y otras compañías depredadoras que cobran tarifas exorbitantes; sin embargo, parecen haber seguido el esquema establecido por Texas para permitir que esto suceda.

Texas, añadió, debería prohibir los planes de tarifa variable o al menos prohibir el extremo superior de la exposición al riesgo para que su tarifa no puedo subir más de una pequeña fracción en cualquier ciclo de facturación.

"¡Esto nunca debió haber pasado! Los líderes electos en Austin que lo causaron deben corregirlo y arreglarlo para que nunca vuelva a suceder. Depende de todos nosotros que lo hagan".