Se dispara la cifra de niños internados en EU

El director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, Francis Collins, informó que un número récord de menores están hospitalizados por Covid-19. "La mayor cantidad de niños desde que inició la pandemia están internados en este momento. "Hay mil 450 menores en el hospital por Covid-19", enfatizó Collins.

La mayoría de los niños afectados no están vacunados, ya sea porque sus padres no los han llevado a inmunizar o porque tienen menos de 12 años y aún no son elegibles. Pidió a los tutores reforzar los cuidados, como el uso de cubrebocas, en los menores.