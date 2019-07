Se disloca el brazo en pleno escenario

Ciudad de México.

Sylvia Pasquel se dislocó el hombro y aun así terminó de dar una de las funciones que tenía de la puesta en escena "No Seré Feliz, Pero Tengo Marido", el pasado fin de semana.

La actriz publicó en redes sociales un video en el que un personaje la cuestiona sobre su lesión, pero debido a que mucha gente lo tomó a broma, horas después posteó un segundo clip en el que explicó por qué está en el hospital.

"Les quiero comentar que sí estoy enferma de verdad, pero nosotros tenemos, dentro de mis redes, un personaje que se llama ´El Intruso´, con el que yo hago bromas. Se me ocurrió que para poder dar una noticia como ésta, tan dolorosa, la mejor manera era hacerlo con ´El Intruso´", explicó.

ESTÁ LESIONADA

En el video, la actriz contó que tenía una lesión añeja en el hombro, por lo cual ya se había sometido a estudios, incluso el viernes pasado se practicó una resonancia magnética.

"Desafortunadamente yo creo que por lo mismo que mi hombro está sentido desde hace un mes, en un momento inesperado dentro de la función se me zafó el brazo. Tenía mucho dolor y conforme fue pasando el tiempo, se fue agravando. No me pareció correcto que si la función apenas llevaba media hora, de repente le dijera al público de la nada: ´perdón, voy a cancelar la función porque se me zafó el brazo´".

La actriz terminó la obra y fue trasladada a un hospital donde le fue colocado un cabestrillo y un collarín. "Salí con un dolor insoportable, me acomodaron el brazo. No puedo mover el brazo porque al parecer una de las vértebras cervicales está presionando todos los nervios y eso me impide mover el brazo".

CUMPLIRÁ COMPROMISO

Pese a todo, Pasquel afirmó que el 17 y 18 de julio, aún con cabestrillo, cumplirá con el compromiso que tiene en Puebla con la obra "No Seré Feliz, Pero Tengo Marido"

"Ahí estaré como siempre, dispuesta a dar lo mejor de mí. Sepan que no es una broma, ni un personaje. Les mando un abrazo a todos ustedes que me han mandado un mensaje. Sin importar el tono, lo agradezco", concluyó.