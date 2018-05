Se disfrazan de las Spice Girls

Los fans de las Spice Girls al fin han tenido la ansiada reunión entre las cinco miembros de la banda británica, bueno, casi, ya que no han sido exactamente las Spice, sino los Backstreet Boys vestidos como ellas.

Esta atípica reunión ha tenido lugar nada más y nada menos que a bordo de un barco, en concreto el crucero BSB 2018 que se dirigía hacia las islas de Turcos y Caicos situadas en el caribe. Desde hace seis años la banda estadounidense reúne a cientos de fans a bordo de este tipo de barcos para pasar, al menos una semana navegando con sus más fieles seguidores. Eso sí, previo pago de entre 699 dólares (643 euros) y 9.999 dólares (9.198 euros) por persona

Este año, como parte de los conciertos con los que amenizan las veladas a los pasajeros los Backstreet Boys han decidido rendir un pequeño homenaje a sus homólogas femeninas las Spice Girls. Para ello cada uno ha elegido a su spice favorita y se ha disfrazado de ella. Una estampa que no han podido evitar subir a la cuenta Instagram del grupo con la leyenda: "Celebrando todo el poder femenino que nos ha mantenido en marcha durante 25 años #SpiceBoys #BSBCruise2018".

Además cada uno de los integrantes ha publicado su propia instantánea ya caracterizado como una de las spice. "A veces solo tienes que hacer las cosas un poco picantes" escribía kevin Richardson, de 46 años, que para la ocasión eligió el look más glamuroso y pijo de todos: el de Victoria Beckham. Por su parte Nick Carter se decantó por Emma Bunton y para intentar parecerse un poco a la cantante, se puso una larga melena rubia y lució una manicura perfecta en tonos rosas.

A Mel C, más conocida como la spice deportista la encarnó Brian Littrel que se pertrechó con unos pantalones de chándal negros y una camiseta de tirantes naranja. Cerrando el equipo estaban Howie Dorough y A.J. McLean que interpretaron los papeles de Mel B y de Geri Halliwell respectivamente.

Durante este particular tributo los Backstreet Boys interpretaron grandes éxitos de la girl band como Wannabe, say you´ll be there o Spice up your life.